Một khách hàng tại ACB nhận gần 10 triệu đồng vào tài khoản, không lâu sau được công an mời làm việc

Linh San | 08-04-2026 - 17:11 PM | Smart Money

Vừa qua, công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ hai người dân nhận lại tiền chuyển nhầm tài khoản.

Ngày 31/3/2026, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận tin báo của anh Hà Châu Phi (SN 1986) thường trú tại thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng về việc trước đó, ngày 27/3/2026 đã chuyển khoản nhầm số tiền 9.920.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB của một người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản là một công dân thường trú tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Công an xã Hàm Thuận Nam đã chủ động liên hệ, trao đổi để làm rõ sự việc.

Ban đầu, người nhận tiền có tâm lý dè chừng do lo ngại lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ ràng, đối chiếu thông tin cụ thể, người này đã xác nhận tài khoản của mình có nhận khoản tiền không phải của bản thân.

Chiều ngày 01/4/2026, người nhận nhầm đã trực tiếp đến Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Tháp thực hiện sao kê và hoàn tất thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Phi.

Trước đó, Công an xã Hàm Thuận Nam cũng nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Thái Bình (SN 1968) thường trú tại thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng về việc được hỗ trợ lấy lại số tiền chuyển nhầm lên đến 324 triệu đồng.

Cụ thể, vào chiều ngày 11/3/2026, do thao tác nhầm lẫn khi sử dụng ứng dụng ngân hàng, ông Bình đã chuyển tiền vào tài khoản lạ và trình báo Công an xã ngay sau khi phát hiện.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong vòng 4 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thuận Nam đã xác minh, liên hệ được với người nhận và phối hợp xử lý, giúp ông Bình nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Linh San

