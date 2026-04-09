Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng khuyến cáo người gửi tiền không quét những mã QR này

Thanh Anh | 09-04-2026 - 15:55 PM | Smart Money

Kienlongbank vừa phát đi cảnh báo khách hàng cảnh giác trước các ẩn phẩm giả mạo lãi suất, nguy cơ mất tài khoản khi quét mã QR.

Theo Kienlongbank, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng phát tán poster, tờ rơi giả mạo chương trình lãi suất cao trên mạng xã hội và các kênh không chính thống.

Các ấn phẩm này thường sử dụng logo, màu sắc giống ngân hàng để tạo độ tin cậy, đưa ra mức lãi suất hấp dẫn bất thường (8-9%/năm hoặc cao hơn) và gắn mã QR hoặc thông tin liên hệ giả mạo.

Khi khách hàng quét mã QR hoặc liên hệ theo thông tin trên ấn phẩm, có thể bị dẫn đến website giả mạo hoặc số điện thoại lạ, thậm chí có thể bị mất quyền kiểm soát thiết bị. Tại đây, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như OTP, mật khẩu, thông tin thẻ… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khách hàng cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người lạ dưới mọi hình thức; không quét mã QR từ các nguồn không rõ ràng; đồng thời cảnh giác với những lời mời chào có mức lãi suất cao bất thường chưa được công bố chính thức. Mọi thông tin nên được kiểm chứng qua website và các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng khóa tài khoản/thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng, đồng thời liên hệ Hotline 1900 6929 hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Kienlongbank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, cần đổi mật khẩu, kiểm tra toàn bộ giao dịch phát sinh và chủ động trình báo cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên