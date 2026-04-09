Tài khoản ngân hàng MB mở trực tuyến nhưng không sử dụng đột ngột nhận được 400 triệu đồng

Theo Báo Bắc Ninh, mới đây công an xã Tam Tiến (Bắc Ninh) đã hỗ trợ một công dân tại tỉnh Thái Nguyên nhận lại 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 1/4, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1978) ở phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản mang tên chị Hà Thị Anh. Được biết, chị Anh là công dân của thôn Đồng Tiên, xã Tam Tiến. Chị Phương đã báo tin đến Công an phường Phan Đình Phùng.

Nhận được thông tin, Công an hai địa phương đã nhanh chóng phối hợp xác minh. Qua làm việc, chị Anh cho biết có đăng ký mở tài khoản ngân hàng MB Bank theo hình thức trực tuyến nhưng không sử dụng nên không hay biết việc tài khoản nhận được số tiền trên.

Qua trao đổi, giải thích, chị Anh đã tích cực hỗ trợ, trực tiếp đến ngân hàng để kiểm tra, hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Phương. Quá trình này có sự chứng kiến của lực lượng công an các địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Phương gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và cá nhân chị Anh.