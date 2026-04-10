Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Gia Huy sinh năm 1998

Theo Duy Anh | 10-04-2026 - 11:20 AM | Xã hội

Phan Gia Huy bị cáo buộc làm giả giấy tờ đất để rao bán rồi chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại.

Ngày 10/4, Tổ điều tra Khu vực 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tiến hành triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Gia Huy (sinh năm 1998, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phan Gia Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng đã lên mạng xã hội tìm kiếm dịch vụ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), đồng thời yêu cầu chỉnh sửa thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của mình.

Sau khi có giấy tờ giả, Huy sử dụng để đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng trực tuyến nhằm tạo lòng tin với người mua.

Ngày 9/11/2025, sau khi thỏa thuận, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại rồi chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền này được Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án gồm 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cùng các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đã được thu giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

