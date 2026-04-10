Phạt hơn 20 triệu đồng tài xế và chủ xe vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Theo Châu Tỉnh | 10-04-2026 - 09:56 AM | Xã hội

Tài xế và chủ xe bị xử phạt 20,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày khi không đăng ký xe, chạy quá tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Ngày 10-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong quá trình tăng cường kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Khoảng 12 giờ 25 phút ngày 9-4, lực lượng chức năng phát hiện xe con biển số 51H-866.89 do ông C.T.S. (SN 1990, ngụ Vĩnh Lộc, TPHCM) điều khiển chạy với tốc độ 97 km/giờ trên đoạn đường quy định tối đa 90 km/giờ.

Niêm phong ô tô vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Ngoài lỗi chạy quá tốc độ từ 5–10 km/giờ, tài xế còn không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các hành vi trên, tài xế bị đề xuất xử phạt 900.000 đồng về lỗi tốc độ; đồng thời bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày do không có giấy đăng ký xe.

Qua xác minh, chủ phương tiện là bà P.T.X. Lực lượng CSGT tiếp tục lập biên bản đối với chủ xe về hành vi giao phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông, với mức phạt 17 triệu đồng.

CLIP: Chạy quá tốc độ, thiếu đăng ký xe, xe con bị tạm giữ 7 ngày. CLIP: Cục CSGT

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 20,5 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi lỡ hàng chục cuộc: Nhà trường lên tiếng

