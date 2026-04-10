Tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong vòng 24 giờ (từ 7h30 ngày 6/4 đến 7h30 ngày 7/4/2026), hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã ghi nhận gần 30.000 phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc và tại nhiều nút giao trọng điểm.

Qua quá trình phân tích dữ liệu, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm phổ biến như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường và chạy quá tốc độ. Đây đều là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đang được tăng cường giám sát và xử lý.

Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hệ thống cũng ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Các trường hợp này đã được lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo Cục CSGT, thông tin do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được Cục CSGT công bố để phục vụ công tác xử lý theo quy định.