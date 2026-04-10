Vụ cháy nhà trọ làm chết 15 người: 2 cựu cảnh sát lĩnh án tù

Ngày 9-4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 cựu cán bộ công an trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại phố Trung Kính, TP Hà Nội khiến 15 người tử vong.



Hai bị cáo tại phiên toà

Theo đó, TAND đã tuyên Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) 3 năm tù và Lê Quang Hưng (SN 1996, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết xây dựng dãy nhà trọ 3 tầng tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) và sinh sống tại đây. Chủ nhà dành diện tích khoảng 33 m2 cho con trai dựng lán sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, công trình này không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh nhà trọ và không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Rạng sáng 24-5-2024, vụ cháy xảy ra do chập điện từ xe máy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 15 người tử vong và nhiều người bị thương.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Quang Hưng đã không thực hiện việc điều tra cơ bản, không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC đối với cơ sở của ông Quyết.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Tuấn Anh không kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện việc rà soát, kiểm tra, dẫn đến nhiều vi phạm tại cơ sở không được phát hiện, xử lý kịp thời. Hành vi của các bị cáo bị xác định phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bản án cũng nhận định đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ cháy, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự cố chập điện tại khu vực để xe của chủ nhà trọ. Dù vậy, vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Trong quá trình lượng hình, Hội đồng xét xử nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, như được gia đình bị hại và đồng đội xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, nên được xem xét áp dụng mức án dưới khung truy tố.

Bản án đánh giá bị cáo Hưng có trách nhiệm trực tiếp trong việc đưa cơ sở vào diện quản lý PCCC nhưng đã buông lỏng, dẫn đến việc không kiểm soát được vi phạm. Đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên mức án cần cao hơn bị cáo Tuấn Anh.

Đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ), tòa nhận định việc chưa xem xét trách nhiệm hình sự là chưa tương xứng với hậu quả xảy ra. Do đó, bản án kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật khi có đủ căn cứ.

Tòa cũng dành quyền khởi kiện dân sự cho các bị hại đối với ông Quyết khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Toà kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước về PCCC; lực lượng cảnh sát PCCC cần đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.