Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Theo Tr.Đức | 09-04-2026 - 22:21 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã họp và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc, sinh ngày 20-1-1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Tiến sĩ Chăn nuôi.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất, giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 6-4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tr.Đức

Công bố quyết định đặc xá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nổi bật

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau? Nổi bật

665 chủ xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

22:00 , 09/04/2026
Bắt tạm giam chủ quán Nguyễn Chí Thức và quản lý Trần Tiến Bảo

20:59 , 09/04/2026
Chủ trọ trong vụ cháy Trung Kính khiến 15 người tử vong: “Tôi không biết, vợ quản lý hết”

20:41 , 09/04/2026
Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

20:21 , 09/04/2026

