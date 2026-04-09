665 chủ xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Nam An | 09-04-2026 - 22:00 PM | Xã hội

Qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian gần đây.

Ngày 9/4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2026 đến ngày 31/3/20265, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận 665 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu được camera AI phát hiện gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định và đi không đúng phần đường, làn đường.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Danh sách 665 phương tiện vi phạm

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Theo Nam An

Công bố quyết định đặc xá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Công bố quyết định đặc xá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nổi bật

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau? Nổi bật

Bắt tạm giam chủ quán Nguyễn Chí Thức và quản lý Trần Tiến Bảo

Bắt tạm giam chủ quán Nguyễn Chí Thức và quản lý Trần Tiến Bảo

20:59 , 09/04/2026
Chủ trọ trong vụ cháy Trung Kính khiến 15 người tử vong: “Tôi không biết, vợ quản lý hết”

Chủ trọ trong vụ cháy Trung Kính khiến 15 người tử vong: “Tôi không biết, vợ quản lý hết”

20:41 , 09/04/2026
Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

20:21 , 09/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng sinh năm 1977

Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng sinh năm 1977

19:41 , 09/04/2026

