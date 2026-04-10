VIDEO: Nữ tài xế Grab nghi bị 2 vợ chồng đánh chảy máu đầu

Theo Nguyễn Hưởng | 10-04-2026 - 09:29 AM | Xã hội

Theo thông tin ban đầu, sau va chạm giao thông, người phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ tài xế GrabBike, khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 10-4, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ một nữ tài xế bị hành hung trên địa bàn phường vào tối 9-4.

Nữ tài xế Grab bị hành hung chảy máu đầu tại Cầu Giấy Hà Nội - Ảnh 1.

Người phụ nữ bất ngờ tấn công nạn nhân. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 9-4, tại đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) một cặp vợ chồng điều khiển xe máy va chạm với một nữ tài xế GrabBike. Sau va chạm, cặp vợ chồng đã xảy ra tranh cãi với nhiều người tham gia giao thông khác khiến tuyến đường Xuân Thuỷ bị ùn tắc.

Đáng chú ý, trong lúc người chồng đang tranh cãi thì người vợ bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ tài xế GrabBike, dẫn đến nạn nhân bị thương ở phần đầu.

Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20 giờ 45 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa 2 vợ chồng về trụ sở, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Người lao động

Công bố quyết định đặc xá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi lỡ hàng chục cuộc: Nhà trường lên tiếng

Quyết định truy nã đặc biệt Lò Thanh Tùng SN 2006

Bắt, khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Nguyễn Đăng Động SN 1985

Tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

