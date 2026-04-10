Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định truy nã đặc biệt Lò Thanh Tùng SN 2006

Theo Trang Anh | 10-04-2026 - 08:15 AM | Xã hội

Nếu phát hiện Lò Thanh Tùng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 9/4 cho biết đang truy nã đối tượng Lò Thanh Tùng (SN 2006; thường trú tại: xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 13/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thanh Tùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27/02/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Lò Thanh Tùng - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện Lò Thanh Tùng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0989771589), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên