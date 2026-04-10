Bắt, khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Nguyễn Đăng Động SN 1985

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/4/2026 cho biết vừa triệt xoá, khởi tố đối tượng sử dụng “Boongke” mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 02 đối tượng về các hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định tại Điều 249 và Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/3/2026, tại địa phận thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an xã Tiên Tiến phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Huy Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi cất giấu trái phép trên người 0,104g ma tuý Heroine.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận bản thân là người sử dụng ma tuý Heroine, số ma tuý bị cơ quan Công an thu giữ, Cường mua của Nguyễn Đăng Động (SN 1985, trú tại thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Đối tượng Nguyễn Huy Cường (trái) và Nguyễn Đăng Động tại trụ sở Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tiến hành khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Nguyễn Đăng Động, cơ quan Công an thu giữ 28 gói giấy tráng kim màu trắng chứa ma tuý Heroin; 31 túi nilon chứa tinh thể trong suốt và 10 viên nén màu hồng đều là ma túy Methamphetamine, cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Kết quả giám định tổng khối lượng ma túy thu giữ của Nguyễn Đăng Động là 4,279g ma tuý heroin và 6,809g ma tuý methamphetamine.

Nguyễn Đăng Động là đối tượng nghiện và có nhiều tiền án về ma tuý, nhằm đối phó với lực lượng chức năng, Động đã sử dụng nhà ở của mình xây dựng thành “Boong ke”, xây tường, cổng cao có gắn camera theo dõi, để thực hiện việc bán lẻ ma tuý qua khe cửa cho các đối tượng nghiện khác.

Dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Cường về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Đăng Động về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.