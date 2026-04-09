Quyết định bắt tạm giam Tạ Minh Khang SN 2008

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/4 cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tạ Minh Khang (SN 2008, HKTT: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 4/3, Công an xã Phụng Công tiếp nhận đơn trình báo của L.Q.H (SN 2012, HKTT tại thôn 6, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) về việc khi đang ngồi chơi cùng các bạn tại cửa hàng tạp hóa thuộc địa phận thôn 5, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên thì bị Tạ Minh Khang gọi ra ngoài, sau đó dùng tay, chân đánh gây thương tích vào vùng đầu và bụng. Hậu quả khiến L.Q.H đau đầu, đau bụng, đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Văn Giang.

Qua quá trình điều tra, xác minh xác định, L.Q.H và Tạ Minh Khang không có mâu thuẫn cá nhân. Kết quả giám định tại Trung tâm pháp y và giám định y khoa tỉnh Hưng Yên ghi nhận L.Q.H bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Tạ Minh Khang - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 7/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Minh Khang về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự (tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng có yếu tố tăng nặng do nạn nhân là người dưới 16 tuổi).

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.