Truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Hà SN 1993

Theo Nam An | 09-04-2026 - 15:24 PM | Xã hội

Ai phát hiện hoặc có thông tin về Nguyễn Thị Hà (SN 1993) cần nhanh chóng báo cho Cơ quan Thi hành án hình sự hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên, hoặc trình báo công an, chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo truy nã đối với Nguyễn Thị Hà, sinh năm: 1993, trú tại: thôn Ô Mễ A1, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên (thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo quyết định truy nã Nguyễn Thị Hà bị Tòa án nhân dân khu vực 5 (huyện Vũ Thư cũ) tuyên phạt 1 năm tù giam. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn từ ngày 03/6/2021 và hiện không có mặt tại địa phương. Đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Thị Hà: cao khoảng 1m50, khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng, có nốt ruồi kích thước khoảng 1,5 cm phía sau mép phải.

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Nguyễn Thị Hà sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Hà, cần nhanh chóng thông báo cho:

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0692760296, 0914363301, 0977077016

- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0333101089

- Hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo từ công an

Vụ xe lao xuống vực, 4 người tử vong: Tiếng kêu mất thắng và giây phút định mệnh

Trung ương yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ khi đang trốn tại Bắc Ninh

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở với Nguyễn Thị Chí sinh năm 1983

