Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ khi đang trốn tại Bắc Ninh

Theo Phạm Trang | 09-04-2026 - 14:38 PM | Xã hội

Hai đối tượng bị truy nã quốc tế đã bị phát hiện khi cư trú trái phép tại Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Bộ Công an, tối 7/4, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Theo hồ sơ, đối tượng Choi Wonsuk là người điều hành trang web cá cược đua ngựa trực tuyến bất hợp pháp mang tên “Đua ngựa Daesang” (dsda777.com). Trang web này tổ chức cá cược các cuộc đua tại Seoul, Busan, Jeju (Hàn Quốc) và cả các trường đua tại Nhật Bản.

Ảnh: CACC

Từ ngày 8/2/2024 đến 4/11/2024, có 277 người tham gia cá cược, chuyển tổng cộng hơn 5,9 tỷ Won vào tài khoản của Choi Wonsuk. Đối tượng bị Tòa án quận Suwon phát lệnh bắt giữ ngày 14/5/2025. Đến 11/9/2025, Interpol phát thông báo đỏ truy nã quốc tế.

Đối tượng còn lại là Lee Yiseul, thành viên một nhóm lừa đảo qua điện thoại tại Hàn Quốc. Nhóm này giả danh nhân viên bưu điện, công tố, điều tra viên và cán bộ cơ quan tài chính để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Trong khoảng thời gian từ 23/3/2025 đến 1/4/2025, Lee Yiseul cùng đồng phạm đã lừa đảo tổng số tiền 689 triệu Won. Đối tượng bị Tòa án quận Uijeongbu ra lệnh bắt giữ ngày 19/8/2025 và bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ vào ngày 15/9/2025.

Đầu tháng 3/2026, trong quá trình kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an phường Võ Cường (Bắc Ninh) phát hiện hai người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Dù xuất trình hộ chiếu, cả hai không có thị thực hợp lệ, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép và thuộc diện truy nã quốc tế.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan gồm Phòng An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp xác minh, truy bắt.

Đến ngày 6/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Choi Wonsuk và Lee Yiseul khi cả hai đang lẩn trốn tại phường Võ Cường.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, đồng thời thông báo cho phía Hàn Quốc để phối hợp xử lý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, tối 7/4/2026, hai đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Hàn Quốc ngay tại sân bay Nội Bài. Trong đêm, phía Hàn Quốc đã tiến hành di lý về nước để xử lý theo quy định pháp luật.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên