Vụ xe lao xuống vực, 4 người tử vong: Tiếng kêu mất thắng và giây phút định mệnh

Theo Tin - ảnh - clip: CHÂU TỈNH | 09-04-2026 - 14:59 PM | Xã hội

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi người cầm lái chỉ mới chạy thay chủ xe trên tuyến này vài ngày; xe cũng sắp đến hạn đăng kiểm

Ngày 9-4, đại diện Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết sức khỏe các nạn nhân trong vụ xe khách chở 15 thợ lặn lao xuống vực gần Bàu Trắng (Lâm Đồng) hiện đã ổn định.

Đối với 2 trường hợp bị thương nặng phải chuyển viện vào TPHCM hiện cũng đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế lái tuyến mới vài ngày

Sức khỏe tạm hồi phục sau khi được điều trị, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú Phan Rí Cửa) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã trải qua.

Với thợ lặn xóm Duồng (Phan Rí Cửa), chiếc xe khách biển số 86H-045.16 là phương tiện mưu sinh quen thuộc. Mỗi ngày từ khoảng 2 giờ sáng, xe đón họ đi La Gi lặn sò; đến đầu giờ chiều lại chở cả nhóm trở về. Nhịp đi – về lặp lại nhiều năm.

Nhưng chuyến xe chiều 6-4 đã khác.

Chiếc xe khách này trước đây thường do chủ xe trực tiếp cầm lái. "Tuy nhiên, hôm xảy ra tai nạn thì do tài xế khác lái. Tài xế này mới chạy chở tụi em được 6, 7 hôm. Trước khi tai nạn xảy ra, chiếc này cũng bình thường chứ không có cái biểu hiện gì là trục trặc" – anh Sơn nói.

Xe lao xuống vực 4 người tử vong: Tài xế chạy tuyến mới vài ngày trước khi tai nạn thảm khốc - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho anh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Hợp Phố

Thợ lặn Nguyễn Văn Vũ (SN 1996, trú Phan Rí Cửa), người đi chung chuyến xe định mệnh trên cũng nhận xét cách lái của tài xế mới "không có cảm giác an toàn như trước".

Thông tin ban đầu xác định người điều khiển là Trần Thanh Sơn (SN 1988), có giấy phép lái xe hạng D2 còn hiệu lực đến năm 2030. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Xe lao xuống vực 4 người tử vong: Tài xế chạy tuyến mới vài ngày trước khi tai nạn thảm khốc - Ảnh 2.

Mẹ ngư dân Nguyễn Văn Vũ chăm sóc cho con tại bệnh viện. Ảnh: Hợp Phố

Một chi tiết đáng chú ý khác: chiếc xe khách sản xuất năm 2010, thời điểm xảy ra tai nạn chỉ còn 16 ngày là hết hạn đăng kiểm (đến 23-4-2026).

Tiếng kêu "mất thắng" và vài giây định mệnh

Theo các nhân chứng, chiều hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, hầu hết thợ lặn ngủ thiếp trên xe.

Anh Nguyễn Văn Sơn kể, khi tỉnh giấc thì thấy xe đến gần khu vực Bàu Trắng. "Tôi thấy xe chạy rất nhanh, nghe tiếng xào xào nhưng không nhìn được gì vì cửa xe đóng kín. Một lúc sau thì nghe tiếng rầm lớn, mới biết xe đã lao xuống vực" – anh Sơn, người ngồi ở hàng ghế thứ 3, từ dưới lên, kể.

Dù bị chèn ép đau tức ngực, anh vẫn cố bò ra ngoài kêu gọi người dân xuống cứu người.

CLIP: Anh Nguyễn Văn Sơn nói về việc tài xế chạy tuyến đường chở ngư dân tuyến Chí Công - La Gi. Clip: Hợp Phố

Còn theo anh Nguyễn Văn Vũ, người ngồi gần ghế tài xế, anh nghe rõ tài xế nói xe mất thắng ngay trước lúc tai nạn.

"Lúc chuẩn bị xảy ra tai nạn thì em cũng vừa giật mình dậy, tính lấy điếu thuốc để hút thì nghe tài xế nói là đạp thắng không ăn, mất thắng rồi. Vừa nói xong là xe làm cái ầm rồi em cũng không biết gì luôn" - anh cho biết mình chỉ kịp nhìn thấy tài xế rời khỏi ghế lái trước khi xe lao xuống vực.

CLIP: Ngư dân Nguyễn Văn Vũ nói về khoảnh khắc xe chuẩn bị lao xuống vực. Clip: Hợp Phố

Trên chuyến xe hôm đó, các thợ lặn đều là hàng xóm trong cùng xóm Duồng, mỗi nhà cách nhau không xa. Họ đi chung một chuyến xe suốt nhiều năm để mưu sinh bằng nghề lặn sò – công việc bấp bênh.

Xe lao xuống vực 4 người tử vong: Tài xế chạy tuyến mới vài ngày trước khi tai nạn thảm khốc - Ảnh 3.

Chiếc xe khách biến dạng sau khi lao xuống vực. Ảnh: DT

Bi kịch càng nặng nề khi 4 nạn nhân tử vong đều ngồi cùng hàng ghế cuối, đang ngủ nên không kịp phản ứng.

Theo lời những người sống sót, cả 4 đều là anh em họ hàng trong xóm.

Chuyến xe quen thuộc đưa cả xóm đi làm mỗi ngày đã trở thành chuyến xe định mệnh, để lại nỗi mất mát lớn cho một xóm lao động ven biển.

Theo Tin - ảnh - clip: CHÂU TỈNH

