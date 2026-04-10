CSGT TPHCM lưu ý người dân khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền về vòng xoay Dân Chủ) đang được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM thực hiện thi công "khoan khảo sát địa chất" thuộc dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, thời gian thi công đến ngày 5-6. Do đó, người dân lưu ý khi lưu thông qua đây.

Đường Cách Mạng Tháng Tám có nhiều vị trí được rào chắn giữa đường.

Phòng CSGT đánh giá đây là dự án trọng điểm của TPHCM, nằm trong chủ trương phát triển hệ thống giao thông đô thị hiện đại, từng bước giảm ùn tắc giao thông. Hiện tại các điểm thi công đã bố trí hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông, tuy nhiên việc thi công liên tục 24/24 giờ đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình lưu thông, đặc biệt trong giờ cao điểm chiều.

Đáng chú ý, việc thi công trên phần đường xe chạy tiềm ẩn nhiều nguy cơ như va chạm với rào chắn công trình; giảm tầm nhìn, đặc biệt vào ban đêm; có thể gây ra ùn ứ giao thông, tai nạn giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực trên phải giảm tốc độ, quan sát kỹ từ xa.

Cần giữ khoảng cách an toàn, không chuyển hướng đột ngột, không vượt ẩu và chấp hành nghiêm hệ thống biển báo tạm và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Đặc biệt, cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.