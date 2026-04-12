689 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho thấy, chỉ trong 24 giờ (từ 7h30 ngày 6/4 đến 7h30 ngày 7/4/2026), hệ thống camera AI đã ghi nhận gần 30.000 lượt phương tiện di chuyển qua các tuyến cao tốc và nhiều nút giao trọng điểm.

Từ dữ liệu này, lực lượng chức năng phát hiện loạt hành vi vi phạm phổ biến như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, vượt đèn đỏ, đi sai làn và chạy quá tốc độ. Đây đều là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đang được tăng cường giám sát và xử lý bằng công nghệ.

Tại khu vực nội đô Hà Nội, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Song song đó, các kênh phản ánh từ người dân qua Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo Cục CSGT, nguồn tin này giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Danh sách vi phạm ghi nhận như sau:

Hơn nữa, vào ngày 10/4, tại một số nút giao trọng điểm, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện. Cụ thể, tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng ghi nhận 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 28 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.

Trong khi đó, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, hệ thống ghi nhận 24 trường hợp, chưa phát hiện vi phạm.

Danh sách phương tiện vi phạm phạt nguội ngày 10/4 bao gồm: