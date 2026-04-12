Thông báo mà người đã có hộ chiếu cần nắm rõ

Theo Khả Văn | 12-04-2026 - 09:27 AM | Xã hội

Người dân không cần phải tốn kém làm lại hộ chiếu mới nếu vô tình tìm thấy cuốn hộ chiếu đã báo mất. Thay vào đó, họ có thể dễ dàng khôi phục giá trị sử dụng ngay tại nhà để tiết kiệm chi phí và giữ lại các thị thực còn hạn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong quá trình sử dụng hộ chiếu, không ít trường hợp người dân đã làm thủ tục báo mất nhưng sau đó lại tìm thấy. Với những trường hợp như vậy, người dân không nhất thiết phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới, mà có thể đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu đã báo mất nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc triển khai thủ tục khôi phục hộ chiếu theo hình thức trực tuyến đang giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), pháp luật quy định rõ không phải mọi trường hợp tìm lại hộ chiếu đều được khôi phục.

Theo đó, người dân chỉ được đề nghị khôi phục khi hộ chiếu đã được khai báo mất hợp lệ nhưng sau đó được tìm thấy, vẫn còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng hoặc chưa được cấp hộ chiếu mới thay thế cho hộ chiếu đã báo mất.

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn. Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa “Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu”. Chọn dịch vụ công tương ứng (Cấp tỉnh hoặc Cấp Trung ương tùy theo nhu cầu).

Bước 3: Điền thông tin vào các trường thông tin và đính kèm hồ sơ, đảm bảo điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai điện tử theo mẫu. Quét (scan) hoặc chụp ảnh hộ chiếu đã tìm thấy lại được (trang thông tin cá nhân). Đính kèm các giấy tờ chứng minh (nếu có).

Bước 4: Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn “Nộp hồ sơ”, hệ thống sẽ gửi mã số hồ sơ về số điện thoại hoặc email. Người dân thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian xử lý hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chức năng tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh đó, để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng hộ chiếu trước khi thực hiện thủ tục, bảo đảm hộ chiếu không bị hư hỏng, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa.

Đồng thời, người dân không được sử dụng hộ chiếu đã báo mất nhưng chưa được khôi phục giá trị sử dụng. Nếu cố tình sử dụng giấy tờ không còn hiệu lực, người vi phạm có thể bị phát hiện, ngăn chặn tại cửa khẩu và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân sử dụng số điện thoại chính chủ đã đăng ký định danh điện tử để thuận tiện trong việc tiếp nhận thông báo và theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ.

