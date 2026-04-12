Bắt người phụ nữ bán đồ ăn sáng Trần Thị Tươi

Theo Duy Anh | 12-04-2026 - 10:38 AM | Xã hội

Trần Thị Tươi là nghi phạm trong vụ trộm vàng trị giá 280 triệu đồng ở Hoài Ân, đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ Trần Thị Tươi (44 tuổi, ở xã Hoài Ân, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/4, bà Huỳnh Thị T. (39 tuổi, ở xã Hoài Ân) rời nhà đi mua xăng, chỉ chốt cửa bếp bằng một thanh gỗ. Đến khi quay về, bà phát hiện thanh gỗ bị xê dịch, bên trong phòng ngủ có dấu hiệu bị lục lọi.

Kiểm tra tài sản, bà T. phát hiện bị mất một vòng cổ vàng tây, bộ ximen 7 chiếc, một nhẫn đính hạt và 9 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Hiện trường cho thấy cửa sau không khóa, tài sản giá trị lại được cất giữ trong tủ nhựa đơn giản, tạo sơ hở cho kẻ gian.

Đối tượng Trần Thị Tươi thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Tươi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 9/4, sau khi bán đồ ăn sáng, Tươi điều khiển xe máy đến nhà người quen và phát hiện nhà bà T. bên cạnh không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, Tươi đi vòng ra phía sau, vào nhà qua cửa không khóa, lục tìm tài sản. Khi phát hiện túi ni lông chứa hộp đựng vàng trong tủ, đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường theo lối cũ.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ trộm vàng ở Hoài Ân, Tươi đã tìm cách tạo "vỏ bọc" ngoại phạm. Đối tượng cất giấu tang vật tại nhà, thay đổi trang phục, tiếp tục sinh hoạt bình thường, thậm chí cùng chồng đi mua sắm ở địa phương khác nhằm tránh bị nghi ngờ.

Tuy nhiên, mọi di biến động của nghi phạm đều nằm trong tầm theo dõi của trinh sát. Đến chiều tối cùng ngày, khi Tươi vừa trở về nhà, lực lượng công an đã mời về trụ sở làm việc, thu hồi toàn bộ số vàng bị lấy trộm.

Công an tỉnh Gia Lai nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trong việc bảo vệ tài sản, đặc biệt không nên chủ quan khi rời khỏi nhà. Hiện vụ trộm vàng ở Hoài Ân đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Các thuê bao di động bắt buộc phải thực việc này theo quy định mới từ ngày 15/4

Không xuất trình căn cước công dân khi có yêu cầu sẽ bị phạt đến 1.000.000 đồng

Quét QR gặp 'Trung úy AI' giúp làm thủ tục nhanh hơn

10:15 , 12/04/2026
Quy định mới về xử lý hành vi ngoại tình

Quy định mới về xử lý hành vi ngoại tình

09:52 , 12/04/2026
Thông báo mà người đã có hộ chiếu cần nắm rõ

Thông báo mà người đã có hộ chiếu cần nắm rõ

09:27 , 12/04/2026
Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

08:31 , 12/04/2026

