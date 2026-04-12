Khoảnh khắc xe cứu thương chở 4 người va chạm xe bán tải rồi lật nghiêng giữa ngã tư: Tình trạng những người trên xe ra sao?

Theo Nam An | 12-04-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Tối 11/4, tại ngã tư đường Nguyễn Tất Thành với đường Trường Chinh (phường Vân Phú) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe bán tải.

Sáng 12/4, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại hình ảnh một vụ va chạm giao thông giữa ngã tư khiến nhiều người xôn xao.

Theo như chia sẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h27 tối 11/4, tại ngã 4 giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Trường Chinh thuộc khu 2, Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Quan sát hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào thời điểm trên xe ô tô bán tải mang BKS: 29KT-106.56 di chuyển trên đường Trường Chinh (theo hướng phường Vân Phú đi phường Nông Trang).

Khi di chuyển đến ngã tư thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô cứu thương đang hú còi chạy trên đường Nguyễn Tất Thành (theo hướng Đền Hùng đi cầu Việt Trì). Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe cứu thương lật nghiêng.

Theo thông tin trên Vietnamnet, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 4 người. Hậu quả, một người bị xây xát nhẹ; hai phương tiện bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết Nổi bật

Quy định mới về xử lý hành vi ngoại tình

Quy định mới về xử lý hành vi ngoại tình Nổi bật

Bankland bán dự án 'ma' chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng, hàng nghìn người bị lừa

Bankland bán dự án 'ma' chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng, hàng nghìn người bị lừa

13:39 , 12/04/2026
CLIP: Người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt, ngã sát đường ray khi tàu sắp tới

CLIP: Người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt, ngã sát đường ray khi tàu sắp tới

11:57 , 12/04/2026
Muốn lương hưu 7 triệu đồng, cần đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu?

Muốn lương hưu 7 triệu đồng, cần đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu?

11:20 , 12/04/2026
Tăng gấp đôi mức phạt với việc thách cưới

Tăng gấp đôi mức phạt với việc thách cưới

10:59 , 12/04/2026

