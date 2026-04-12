Ai đã thực hiện thẩm mỹ tại Phòng khám Skinbee, liên hệ ngay SĐT 0693187680

Theo Minh Tuệ | 12-04-2026 - 19:47 PM | Xã hội

Công an đề nghị các cá nhân từng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại Phòng khám Skinbee liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM qua số điện thoại 0693.187.680.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Skinbee.

Theo điều tra, Công ty TNHH phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Skinbee (địa chỉ: số 94 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) được Sở Y tế cấp phép hoạt động số 09872/HCM-GPHĐ. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 31/12/2024 do có một số sai phạm chuyên môn.

Dù đang trong thời gian bị đình chỉ, phòng khám vẫn có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ trái phép, sử dụng nhân sự không có bằng cấp chuyên môn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết triệt để nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo:

Những cá nhân từng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại Phòng khám Skinbee trong thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM), số điện thoại 0693.187.680. Người dân cung cấp sẽ được bảo mật và phục vụ công tác giải quyết vụ việc theo quy định.

Quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú sẽ chính thức áp dụng từ 1/7 tới đây

Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào STK 0936902177 của "chú Nam", người đàn ông SN 1984 phải đến trình báo công an

Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

19:18 , 12/04/2026
