Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Sinlaku dự báo mạnh lên cấp "siêu bão", có vào Biển Đông?

Theo Thùy Linh | 12-04-2026 - 20:51 PM | Xã hội

Dự báo bão Sinlaku hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp siêu bão.

Chiều ngày 12-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão Sinlaku.

Bão Sinlaku có thể mạnh cấp "siêu bão", có vào Biển Đông? - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh của bão Sinlaku hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

Sau 2 ngày mạnh lên thành bão, đến 13 giờ chiều nay 12-4, bão Sinlaku (cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) có vị trí ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc - 150,7 độ Kinh Đông, cường độ đạt cấp 15 (xấp xỉ cấp siêu bão), giật trên cấp 17 và hiện vẫn còn cách Philippines khoảng gần 3.000 km.

Theo phân tích từ số liệu vệ tinh, hiện tại bão Sinlaku đang trong quá trình tăng cường độ nhanh, mắt bão rõ nét, vùng mây đối lưu phát triển mạnh và hoàn lưu đối xứng.

Các điều kiện môi trường trên vùng biển thuận lợi (nhiệt độ mặt nước biển cao, thông lượng nhiệt từ đại dương dồi dào, độ đứt gió tầng cao yếu) tạo điều kiện để bão tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới.

Bão Sinlaku liệu có vào Biển Đông?

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão và đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Theo các chuyên gia, cường độ của siêu bão Sinlaku mạnh nhất vào khoảng cấp 16-17, giật trên cấp 17; sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổi hướng một lần nữa thành hướng Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16 đến 17-4 và di chuyển tới vùng biển phía Đông của Nhật Bản và cường độ sẽ giảm cấp dần.

Hiện tại, các dự báo bão đều cho thấy bão Sinlaku sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão đầu mùa này.

Theo Thùy Linh

Người lao động

Từ Khóa:
bão Sinlaku

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú sẽ chính thức áp dụng từ 1/7 tới đây

Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào STK 0936902177 của "chú Nam", người đàn ông SN 1984 phải đến trình báo công an

Ba Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

20:19 , 12/04/2026
Ai đã thực hiện thẩm mỹ tại Phòng khám Skinbee, liên hệ ngay SĐT 0693187680

Ai đã thực hiện thẩm mỹ tại Phòng khám Skinbee, liên hệ ngay SĐT 0693187680

19:47 , 12/04/2026
Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

19:18 , 12/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thảo Vy SN 2004

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thảo Vy SN 2004

18:59 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên