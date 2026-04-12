Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 40 đối tượng để điều tra về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2-2026, Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) thuê một hồ câu trên địa bàn để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, ngày 28-3, Lĩnh vẫn tổ chức khai trương và mở giải câu cá có thưởng. Để thu hút người tham gia, Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm và cơ cấu giải thưởng.

Người chơi muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng/cần câu. Số tiền thu được, Lĩnh dùng khoảng 80% đến 85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, phần còn lại thu lợi cá nhân.

Theo cơ quan công an, toàn bộ số cá câu được trong quá trình thi không được mang về mà chỉ ghi nhận để phân định thắng thua, sau đó thả lại hồ. Dù công bố giải thưởng là các cần câu có giá trị từ 2 triệu đến 30 triệu đồng, thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Trong ngày 28-3, Lĩnh đã tổ chức cho hàng chục người tham gia, thu tổng cộng hơn 107 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.