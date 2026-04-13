Công an cảnh báo 24 số điện thoại đầu số 024, 028, 1900 tuyệt đối không nên nghe

Theo thông tin từ cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua nhiêu chiêu lừa đảo trên không gian mạng và qua các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại, khiến không ít người nhẹ dạ cả tin mất sạch tiền. Đặc điểm chung của các cuộc gọi lừa đảo thường xuất phát từ các đầu số quốc tế lạ, được nhận diện bằng dấu cộng (+) hoặc số 00 ở đầu. Nếu mã vùng không phải là 84 của Việt Nam mà là các quốc gia như Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240) hay Burkina Faso (+226), người dân tuyệt đối không nên nghe máy.

Bên cạnh đó, các nhà mạng cũng liên tục phát đi cảnh báo về các đầu số trong nước có lịch sử lừa đảo dày đặc. Cụ thể, nhóm đầu số tổng đài (+1900) thường gắn với các số như 19003439, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199.

Nhóm mã vùng Hà Nội (+024) xuất hiện các số đáng ngờ như 02439446395, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044.

Tương tự, nhóm mã vùng TP.HCM (+028) cũng ghi nhận hàng loạt số điện thoại độc hại như 02899964439, 02899964438, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Khi thấy các dãy số này hiển thị, cách tốt nhất là sử dụng tính năng chặn số trên điện thoại để ngăn chặn triệt để nguy cơ rò rỉ thông tin và tránh bị làm phiền.

Không chỉ dùng số lạ, các đối tượng lừa đảo còn xây dựng những kịch bản vô cùng tinh vi. Phổ biến nhất là giả mạo cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để thông báo vi phạm pháp luật, từ đó yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin thẻ ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra. Cần nhớ rõ, theo quy định pháp luật hiện hành, cơ quan chức năng chỉ làm việc trực tiếp với công dân bằng văn bản, tuyệt đối không yêu cầu nộp tiền qua điện thoại. Một thủ đoạn khác là mạo danh nhân viên ngân hàng thông báo trúng thưởng hoặc cảnh báo lỗi hệ thống, nhằm lừa nạn nhân đọc mã OTP, mã PIN, cung cấp mật khẩu hoặc thông tin thẻ. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết tội phạm hiện nay còn ứng dụng công nghệ voice bot (robot giọng nói) kết hợp thiết bị cắm hàng loạt SIM rác để gọi điện tự động, sẵn sàng đánh cắp thông tin ngay khi người dùng làm theo hướng dẫn.

Đứng trước vấn nạn này, Cục Viễn thông khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo yêu cầu của đầu dây bên kia. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc cuộc gọi rác, người dân có thể phản ánh trực tiếp đến tổng đài 156 (hoặc 5656) hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: S (số điện thoại nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) đối với tin nhắn rác; cú pháp V đối với cuộc gọi rác; và cú pháp LD đối với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra, việc gọi trực tiếp đến tổng đài 156 để cung cấp thông tin cũng giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, tiến hành khóa thuê bao một chiều, hai chiều hoặc chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn đối với các số điện thoại vi phạm.