Bắt đối tượng Đỗ Văn Thành SN 1990

Công an TP Hà Nội ngày 13/4/2026 cho biết, Công an xã Trung Giã vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Văn Thành (sinh năm 1990; thường trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, ngày 12/4, Công an xã Trung Giã đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Văn Thành theo Quyết định truy nã số 4232 ngày 06/4/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Quyết định truy nã đặc biệt Đỗ Văn Thành - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, đối tượng Đỗ Văn Thành bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Công an xã Trung Giã đã chủ động rà soát, xác minh, nắm bắt di biến động của đối tượng. Khi phát hiện Thành xuất hiện trên địa bàn, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai phương án, tổ chức bắt đối tượng, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Công an xã Trung Giã đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.