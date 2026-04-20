Chân dung nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Văn Phúc SN 1981 vừa bị bắt

Vừa qua, ngày 16/4/2026, tại UBND phường Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ), Công an xã Lương Sơn đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tại tổ 2, phường Hoà Bình), nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (tỉnh Hoà Bình cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L. (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), Phúc tự giới thiệu bản thân có khả năng "chạy việc" trong lĩnh vực ngân hàng. Tin tưởng, bà T. đã đưa cho Phúc số tiền 50 triệu đồng để xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thực hiện được cam kết, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình lẩn trốn, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Chân dung Bùi Văn Phúc. Ảnh: CA Phú Thọ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 01/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức xin việc làm của các đối tượng xấu. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, thực hiện đúng quy định pháp luật khi tìm kiếm việc làm.

Những ai là bị hại của đối tượng trên, đề nghị liên hệ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Lương Sơn (ĐTV thụ lý: 0968.022.141) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.