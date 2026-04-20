Lưu ý quan trọng khi nhận lương hưu từ ngày 1.7.2026

Ngày 19.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc ủy quyền nhận thay lương hưu và xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng chế độ này, theo quy định mới của luật BHXH 2024.

Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2025/QH15 quy định, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực thì văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật số 58/2014/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30.6.2026.

Do vậy, nếu người thụ hưởng vẫn có nhu cầu uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phải tiến hành lập lại văn bản ủy quyền.

Về trình tự thực hiện ủy quyền nhận lương hưu, người hưởng cần chủ động rà soát thời hạn giấy ủy quyền để làm thủ tục hưởng, nhận thay các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm văn bản ủy quyền có chứng thực theo quy định của pháp luật, kèm theo văn bản đề nghị (mẫu 14-HSB) và điền đầy đủ thông tin liên quan.

Khi nộp hồ sơ, người hưởng và người được ủy quyền cần mang theo căn cước công dân để đối chiếu. Hồ sơ có thể nộp tại các điểm tiếp nhận thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công, các bưu cục thuộc Bưu điện trung tâm hoặc cơ quan BHXH gần nhất.

Cơ quan BHXH cũng nhấn mạnh, thủ tục và hồ sơ ủy quyền chỉ được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp theo quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở, địa bàn dân cư hoặc thông qua các kênh chính thức. Người dân cần cảnh giác vì hiện nay xuất hiện nhiều hình thức giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin. Người dân tuyệt đối không truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc.

Đối với các trường hợp người cao tuổi, người sức khỏe yếu, gia đình chính sách hoặc gặp khó khăn trong đi lại, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, trong đó có thể hỗ trợ trực tiếp tại nhà nếu cần.

Người dân có nhu cầu có thể đăng ký thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận hoặc UBND xã, phường nơi cư trú.

Hiện nay, Hà Nội có 606.801 người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, công tác chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỉ lệ 99,56% (tương ứng 604.163 người); số lượng người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn 2.638 người.

Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.