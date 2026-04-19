347 chủ xe máy, ô tô mang biển kiếm soát sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị Định 168

Theo Phương Anh | 19-04-2026 - 10:19 AM | Xã hội

Nhiều chủ xe vi phạm khi tham gia giao thông đã bị công an tại một số tỉnh phạt nguội theo quy định.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, việc ứng dụng hệ thống camera AI và giám sát giao thông đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong thời gian ngắn, rất nhiều trường hợp vi phạm đã bị ghi nhận tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. 

Tại Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 14/4 đến 7h30 ngày 15/4, hệ thống camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các nút giao nội đô đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu bao gồm: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hay chạy quá tốc độ cho phép.

Danh sách bao gồm:

Từ ngày 9/4 đến 10/4 cũng tại Hà Nội hệ thống camera AI cũng phát hiện 80 trường hợp vi phạm bao gồm:

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ ngày 6/4 đến 12/4, qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều vi phạm với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ và quay đầu xe tại nơi có biển cấm.

Danh sách phương tiện vi phạm bao gồm:

Tại Bắc Ninh, trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, lực lượng CSGT thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI cùng với mở rộng hệ thống camera giám sát đang giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, khi các hành vi vi phạm được phát hiện nhanh chóng, chính xác và xử lý kịp thời, đồng thời giảm đáng kể sự phụ thuộc vào công tác kiểm tra trực tiếp trên đường, qua đó tăng tính minh bạch và khách quan trong xử lý.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của người dân thông qua các kênh phản ánh như mạng xã hội và ứng dụng chuyên dụng cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.

Người dân cũng cần chủ động tra cứu phạt nguội, nhanh chóng nộp phạt theo đúng quy định để tránh những rắc rối không đáng có phát sinh.
 
Phương Anh (Tổng hợp)
 
 

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu

Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu Nổi bật

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn Nổi bật

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng SN 1999

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng SN 1999

09:40 , 19/04/2026
Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

08:53 , 19/04/2026
Nhắn tin nhờ công an phường, người phụ nữ tìm được cha sau 30 năm thất lạc

Nhắn tin nhờ công an phường, người phụ nữ tìm được cha sau 30 năm thất lạc

08:39 , 19/04/2026
Một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

Một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

07:49 , 19/04/2026

