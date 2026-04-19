Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu

Theo Trang Anh | 19-04-2026 - 08:16 AM | Xã hội

Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng và phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội ngày 17/4 cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng khi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo đó, bà N (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu trên mạng. Sau đó có một tài khoản facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia Nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”. Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em).

Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu- Ảnh 1.

Nhóm lừa giả mạo Công ty Cổ phần Con cưng - Ảnh: Công an Hà Nội

Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư. Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng. Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông báo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu- Ảnh 2.

