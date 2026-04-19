Một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

Theo Đức Ngọc | 19-04-2026 - 07:49 AM | Xã hội

Một Chủ tịch xã đơn xin thôi giữ chức vụ, xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Chiều 18-4, tin từ lãnh đạo xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch xã này đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Bích Hào Nguyễn Khánh Thành phát biểu trong một cuộc họp. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Do ông Thành là cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã báo cáo và được cấp trên thống nhất chủ trương.

Sáng cùng ngày 18-4, Hội đồng nhân dân xã Bích Hào tổ chức kỳ họp, thông qua các nội dung liên quan đến việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

HĐND xã đã hoàn thiện tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét, ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ theo thẩm quyền. Về công tác điều hành, ông Nguyễn Khánh Thành đã dừng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17-4.

Trước đó, đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Khánh Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào họp, xem xét và thống nhất, đồng thời được Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý.

Được biết, ông Nguyễn Khánh Thành từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (cũ), trước khi được điều động, bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào.

