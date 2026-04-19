Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Theo Như Quỳnh | 19-04-2026 - 08:53 AM | Xã hội

Một học sinh lớp 6 mất tích bí ẩn, có nhiều thông tin đồn đoán nam sinh đã bị sát hại, nhưng việc này chưa được kiểm chứng.

Tối 18-4, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai cho biết liên quan đến vụ việc cháu P.X.A. mất tích, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

Thông báo về việc cháu A. mất tích. Nguồn: CACC

Trước đó, Công an xã Mỏ Vàng cũng có đề nghị công dân trên địa bàn cũng như ngoài địa bàn không đăng tải chia sẻ những nội dung như trên khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 13-4, Công an xã Mỏ Vàng nhận được tin báo từ Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình anh P.V.S. về việc cháu P.X.A. (12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng), không thấy ở nhà đi từ ngày 9-4.. Cháu A. là học sinh lớp 6 (con trai anh S.), trong thời gian qua cũng không tới trường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và gia đình đi tìm kiếm nhưng tới nay chưa thấy cháu.

Liên quan đến thông tin cho rằng nghi cháu A. bị bố đánh tử vong, có mô đất nghi là nơi chôn cất cháu bé trên đồi, trả lời báo chí, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho rằng đây là thông tin chưa kiểm chứng, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

Chuyển khoản thành công 700 triệu đồng, người đàn ông SN 1994 liền gọi điên xin lại số tiền: Chủ tài khoản MB Bank phải trình báo công an

Chuyển khoản thành công 700 triệu đồng, người đàn ông SN 1994 liền gọi điên xin lại số tiền: Chủ tài khoản MB Bank phải trình báo công an Nổi bật

Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy

Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy Nổi bật

Nhắn tin nhờ công an phường, người phụ nữ tìm được cha sau 30 năm thất lạc

Nhắn tin nhờ công an phường, người phụ nữ tìm được cha sau 30 năm thất lạc

Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu

Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu

Một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

Một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

Bắt đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Thủy SN 1996

Bắt đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Thủy SN 1996

