Đôi vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ đồng từ việc lừa bán nhà, đất ưu đãi của doanh nghiệp quốc phòng

Theo Hoàng An | 26-04-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Dựa vào mối quen biết với vị đại tá quân đội, hai bị can Bùi Việt Quân (44 tuổi, ở phường Kim Liên) và Trần Thị Thanh Tâm (36 tuổi, vợ Quân) đã lừa nhiều người đặt cọc mua nhà, đất giá ưu đãi trong dự án của doanh nghiệp quốc phòng làm chủ đầu tư. Qua đó, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Lợi dụng mối quan hệ với vị đại tá

Ngày 25/4, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Việt Quân (44 tuổi, ở phường Kim Liên) và Trần Thị Thanh Tâm (36 tuổi, vợ Quân); Đặng Trịnh Lan Anh (55 tuổi, ở phường Ngọc Hà); Đoàn Trung (36 tuổi, ở xã Sóc Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (MHDI) Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư các dự án: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ; Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3, tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái cũ, tỉnh Quảng Ninh; Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải Quân - Bộ Quốc phòng tại lô T9A - khu quy hoạch số 7 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Từng làm Chủ nhiệm Chính trị của MHDI nằm trong Ban thường vụ doanh nghiệp nên Đại tá M.H. , nắm được thông tin về các dự án này. Năm 2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng bị can Bùi Việt Quân đã nắm được thông tin về các dự án, từ đó đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua các suất nhà, đất tại 3 dự án trên với giá ưu đãi, chênh 2 triệu đồng/m2 so với giá gốc.

Trong số các bị hại có anh Trần Trung K. (đại diện Công ty Công nghiệp và đô thị Giao Thủy) tham gia đặt cọc mua suất nhà đất sau lời chào mời của Quân.

Để anh K. tin tưởng, Quân còn giới thiệu mình làm việc ở Văn phòng Chính phủ nên có quan hệ với lãnh đạo Nhà nước. Tháng 5/2021, anh K. được Quân trực tiếp dẫn đến gặp ông M.H. tại trụ sở MHDI để trao đổi, đặt vấn đề mua các suất đất trong dự án.

Trong cuộc gặp, ông H. chỉ nêu một số thông tin về 3 dự án, còn ông không biết cụ thể việc bán ra như thế nào. Tuy vậy, anh K. vẫn tin tưởng, chuyển khoản tổng số hơn 17 tỷ đồng cho Quân và ký 6 Văn bản thỏa thuận.

Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ.

Chuỗi hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Còn vợ chồng Quân bị xác định đều chưa biết cụ thể dự án được bán ra như thế nào nhưng vẫn ký 2 văn bản thỏa thuận với anh K. để đặt cọc mua nhà đất tại 3 dự án nêu trên.

Đến khoảng giữa năm 2023, MHDI bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ chiến sỹ được cấp nhà, đất tại các dự án trên và có các hoạt động mua bán nhưng không có các suất nhà bán cho anh K. như thỏa thuận. Anh K. đã nhiều lần liên hệ đòi lại số tiền hơn 16 tỷ đồng nhưng Quân và Tâm trốn tránh không trả.

Do đó, anh K. buộc phải làm đơn tố cáo vợ chồng Quân là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gửi cơ quan điều tra.

Cũng thủ đoạn tương tự, bị can Quân còn lừa bị can Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất đất, nhà tại 3 dự án của quân đội.

Theo cáo buộc, bị can Đặng Trịnh Lan Anh dù mới được Quân chào mời nhưng đã cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để mời chào những người khác mua lại với giá ưu đãi.

Thực tế, Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long không liên quan gì đến dự án ở Móng Cái và không liên doanh liên kết gì với chủ đầu tư là MHDI. Song Lan Anh và Đoàn Trung vẫn ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người để nhận tổng số gần 25 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, Đặng Trịnh Lan Anh đưa 11,9 tỷ đồng cho bị cáo Quân để đặt cọc 120 lô đất của dự án Móng Cái. Số còn lại, Lan Anh và Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 19/2/2023, anh K. đã chuyển khoản 1 tỷ đồng đến tài khoản của ông H, cho ông này vay. Đến tháng 7/2023, ông H. đã chuyển khoản trả cho anh K. 900 triệu đồng, còn lại 100 triệu.
CQĐT xác định, trong vụ án, đại tá Mai H. không làm việc trực tiếp, cam kết giúp đỡ việc mua nhà đất tại các dự án của MHDI. Ông H. cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi của các bị can nên cơ quan truy tố không cần đề cập xử lý.

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Công an Hà Nội thông báo: Sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường trong ngày 28/4

11:20 , 26/04/2026

11:20 , 26/04/2026
Hà Nội: Cảnh sát huy động 2 robot chữa cháy bãi chứa dầu thải ở Đông Anh

10:50 , 26/04/2026

10:50 , 26/04/2026
2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

10:25 , 26/04/2026

10:25 , 26/04/2026
Bắt trợ lý cửa hàng Huỳnh Thanh Phú SN 1995

09:59 , 26/04/2026

09:59 , 26/04/2026

