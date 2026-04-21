611 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian từ ngày 13/4/2026 đến ngày 19/4/2026.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong tuần từ ngày 13/4/2026 đến ngày 19/4/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh, đã phát hiện 610 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.
Danh sách các phương tiện vi phạm: https://congan.bacninh.gov.vn/Images/Post/files/13_4-19_4_26_%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%C4%83ng%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.pdf
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
