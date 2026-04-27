Xe khách rơi xuống vực ở Sơn La: Nhân chứng kể phút giây phá cửa, chạy đua cứu người

Sáng 26/4, trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, đoạn qua xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La), xe khách chở 25 người lao xuống taluy sâu khoảng 100m khiến ít nhất 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, chị S. (46 tuổi, giáo viên mầm non trên địa bàn) cho biết, chị nhận được tin báo từ người quen nên lập tức chạy ra khu vực gần nhà để kiểm tra.

“Tôi ra đến nơi thì thấy một xe rơi xuống taluy âm rất sâu. Nhìn xuống dưới thấy xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng” , chị S. kể. Vị trí xe gặp nạn là khu vực đèo dốc, địa hình phức tạp, độ cao lớn. Xác định có người mắc kẹt bên trong, chị cùng nhiều người địa phương nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường.

Ô tô khách bị hư hỏng nặng sau cú rơi từ độ cao 100m.

Xuống tới nơi, mọi người phát hiện cửa xe bị khóa, không thể mở từ bên ngoài. Trong tình huống khẩn cấp, người dân dùng các vật dụng sẵn có để phá cửa xe, tạo đường tiếp cận vào trong để đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi tiếp cận được các nạn nhân, người dân phối hợp đưa họ ra khỏi xe, tổ chức sơ cứu ban đầu ngay tại chỗ. Đồng thời, nhiều người hỗ trợ trấn an tinh thần, tránh để nạn nhân hoảng loạn trong lúc chờ phương tiện y tế đến.

“Lúc đó ai cũng chỉ nghĩ cứu người nhanh nhất có thể. Không ai kịp nghĩ nhiều, cứ thấy người là lao vào hỗ trợ” , chị S. nói.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: C.T.)

Cũng theo chị S., tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai vốn là đường đèo dốc, quanh co, mặt đường hẹp, thường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước đây, khu vực này từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, song chủ yếu là tai nạn nhẹ. Vụ việc lần này có người tử vong khiến người dân bàng hoàng.

Đưa được các nạn nhân ra khỏi xe và sơ cứu ban đầu, người dân nhanh chóng gọi cơ quan chức năng và tìm phương án đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nhớ lại khoảnh khắc đưa các nạn nhân đi cấp cứu, anh X.B. (45 tuổi, trú ở xã Vân Hồ) nói thời điểm anh có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20 phút. Anh người trực tiếp sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Xe khách mang biển số Hà Nội bị lật nghiêng, hư hỏng nặng sau tai nạn. (Ảnh: C.T.)

Theo chia sẻ của người đàn ông này, khi đi qua khu vực hiện trường, anh thấy nhiều người bị thương đang ngồi ven đường nên dừng xe lại và cùng người dân tham gia hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Không ai bảo ai, mọi người đều lao vào giúp các nạn nhân với mong muốn cứu được càng nhiều người càng tối” , anh X.B. nói.

Quãng đường từ nơi xảy ra vụ tai nạn đến bệnh viện dài khoảng 35 km, đường nhỏ và khó đi nên mất gần 1 giờ di chuyển. Trong quá trình đưa người bị nạn đi cấp cứu, không khí rất căng thẳng do các nạn nhân đều bị thương. “Tôi phải chạy đua với thời gian để tìm phương án cứu người nhanh nhất” , anh B. nhớ lại.

Khi đưa các nạn nhân vào đến bệnh viện, anh X.B. trực tiếp đưa họ vào bên trong rồi định quay về để chở tiếp các nạn nhân khác. Tuy nhiên, khi gọi điện về nhà, anh được vợ thông báo lực lượng chức năng và các xe khác được bố trí để tiếp tục chuyển nạn nhân.