Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Giang SN 1987

Theo Duy Anh | 27-04-2026 - 06:57 AM | Xã hội

Ngày 25/4, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá ổ nhóm Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ở đường An Đà (phường Gia Viên), bắt giữ 6 đối tượng.

Theo đó, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đặng Đức Thái, sinh năm 1986, trú tại phường Gia Viên; Trần Đức Ngọc, sinh năm 1994, trú tại đặc khu Cát Hải; Phạm Việt Dũng, sinh năm 1989, trú tại phường Hải An; Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1964, trú tại phường Gia Viên (chủ nhà).

Tang vật thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 bật lửa, 01 gói nilon chứa 1,47 g ma Methamphetamine.

Qua mở rộng điều tra, Công an phường Gia Viên bắt giữ thêm 2 đối tượng: Vũ Phương Thức, sinh năm 1977, trú tại phường Kiến An và Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1987, trú tại phường Hồng Bàng là các đối tượng đã bán ma túy cho nhóm đối tượng Tổ chức sử dụng ma túy trên.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng trên.

Để xây dựng phường Gia Viên trở thành phường “không ma túy”, Công an phường Gia Viên tiếp tục điều tra, mở rộng án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Đồng thời Công an phường Gia Viên chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân vui tươi, phấn khởi tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước năm 2026.

Theo Duy Anh

