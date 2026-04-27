Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng qua đời

Theo Nguyễn Hưởng | 27-04-2026 - 07:47 AM | Xã hội

Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, qua đời để lại sự tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp.

Gia đình Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng cho biết ông đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 26-4 (tức ngày 10-3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng qua đời: Nỗi tiếc thương cho gia đình và đồng nghiệp - Ảnh 1.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Ông là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị, từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 2-2008, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ); là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Tháng 2-2011, ông được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Đến cuối năm 2016, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi nghỉ hưu, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng tiếp tục tham gia công tác xã hội.

Tháng 8-2019, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Đến tháng 12-2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Sự ra đi của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và những người từng công tác, gắn bó với ông.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên