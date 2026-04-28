Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy SN 1992

Theo Trang Anh | 28-04-2026 - 21:59 PM | Xã hội

Công an rà soát, sàng lọc các đối tượng và phát hiện Nguyễn Thị Thùy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Công an tỉnh An Giang 28/4 cho biết, ngày 19/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thùy (sinh ngày 1992, trú tại ấp Hòa Lợi 1, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 29/11/2025, tại chùa Tam Bửu, thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/11/2025, chị Đỗ Thị P (sinh năm 1977, ngụ ấp An Quới, xã Long Kiến, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến viếng chùa Tam Bửu thì bị kẻ gian móc túi lấy trộm 01 điện thoại di động (mua vào tháng 11/2024, trị giá khoảng 4 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ba Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua đó, phát hiện Nguyễn Thị Thùy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy - Ảnh: Công an An Giang

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Thùy đang mặc có 01 điện thoại di động trùng khớp với tài sản của bị hại. Qua xác minh, xác định đây chính là điện thoại của chị P vừa bị mất. Tại cơ quan Công an, Thùy đã thừa nhận hành vi móc túi trộm cắp tài sản của người đi chùa.

Qua tra cứu, Nguyễn Thị Thùy có 04 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang được hoãn chấp hành một bản án của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ cũng về tội danh này. Cơ quan Công an nhận định, đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường lợi dụng các khu vực lễ hội, nơi tập trung đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an xã Ba Chúc khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động lễ hội cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận, hạn chế mang theo hoặc đeo các trang sức có giá trị nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây mất an ninh trật tự.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002 Nổi bật

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

Võ Thị Bé Nhung chuyển khoản gần 100 triệu mua xe máy nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an vào cuộc

Ra quyết định bắt tạm giam kế toán Nguyễn Thị Hà sinh năm 1975

Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

