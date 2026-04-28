Võ Thị Bé Nhung chuyển khoản gần 100 triệu mua xe máy nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an vào cuộc

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ đối tượng Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Tháp), từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Nhung đã mua bán 3 xe mô-tô hiệu Honda SH Mode và chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Sau khi gây án, Nhung trốn lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thông tin này được đăng tải trên báo Công an Đà Nẵng.

Theo thuật lại trên báo Quảng Ngãi, vào năm 2025, Võ Thị Bé Nhung lợi dụng là khách hàng quen cửa hàng hộ kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy Tuấn Anh, ở đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, do ông Huỳnh Văn Tuấn (27 tuổi) làm chủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, Nhung dựng chuyện người thân cần mua xe. Sau khi thống nhất giá, Nhung lên mạng xã hội tạo hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả và ảnh biến động số dư giả tài khoản ngân hàng.

Nhung dùng thủ đoạn gian dối gửi hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả qua ứng dụng Zalo cho ông Tuấn để đặt cọc.

Trước đó, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo biên lai chuyển tiền thành công.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà đã dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng.

Ngoài ra, trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân: