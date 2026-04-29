Quyết định tạm giam Trần Quý Khoa SN 1990

Công an xã Hà Nha, TP Đà Nẵng ngày 28/4 cho biết vừa phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14B, phát hiện Trần Quý Khoa (SN 1990, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha) điều khiển xe mô tô BKS 92E1-544.98 có nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách của Khoa có 01 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. Đặc biệt, trong túi quần đối tượng còn cất giấu 02 túi zip chứa tinh thể màu trắng.

Đối tượng Trần Quý Khoa - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đấu tranh tại chỗ và xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy Khoa dương tính với chất ma túy (loại Methamphetamine). Đối tượng đã khai nhận túi zip là ma túy đá (loại Methamphetamine) cùng hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 23/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quý Khoa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự). Các quyết định đã được VKSND khu vực 11 phê chuẩn.