Quyết định tạm giam Trần Quý Khoa SN 1990

Theo Trang Anh | 29-04-2026 - 06:50 AM | Xã hội

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 23/4/2026, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quý Khoa.

Công an xã Hà Nha, TP Đà Nẵng ngày 28/4 cho biết vừa phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14B, phát hiện Trần Quý Khoa (SN 1990, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha) điều khiển xe mô tô BKS 92E1-544.98 có nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách của Khoa có 01 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. Đặc biệt, trong túi quần đối tượng còn cất giấu 02 túi zip chứa tinh thể màu trắng.

Đối tượng Trần Quý Khoa - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đấu tranh tại chỗ và xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy Khoa dương tính với chất ma túy (loại Methamphetamine). Đối tượng đã khai nhận túi zip là ma túy đá (loại Methamphetamine) cùng hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 23/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quý Khoa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự). Các quyết định đã được VKSND khu vực 11 phê chuẩn.

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002 Nổi bật

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

22:21 , 28/04/2026
Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy SN 1992

Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy SN 1992

21:59 , 28/04/2026
Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

21:30 , 28/04/2026
Võ Thị Bé Nhung chuyển khoản gần 100 triệu mua xe máy nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an vào cuộc

Võ Thị Bé Nhung chuyển khoản gần 100 triệu mua xe máy nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an vào cuộc

21:11 , 28/04/2026

