Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý chủ quan, lo lắng hoặc ham lợi của người dân để đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Theo ghi nhận, nhiều người dân liên tục nhận được tin nhắn từ các đầu số lạ như 092, 056… với nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng như: Thông báo tài khoản bị khóa, yêu cầu cập nhật thông tin, xác minh giao dịch, nâng cấp tài khoản, đổi điểm thưởng hoặc nhận quà, hoàn tiền. Đáng chú ý, các tin nhắn này thường kèm theo đường link dẫn tới các website giả mạo có giao diện gần giống trang chính thức của ngân hàng.

Người dân cần cảnh giác với những đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin trên bất kỳ website nào có dấu hiệu đáng ngờ. (Ảnh minh hoạ)

Đây là hình thức lừa đảo phổ biến mang tên Phishing (giả mạo tổ chức tài chính để đánh cắp thông tin). Khi người dùng truy cập vào đường link giả và nhập các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn SMS, các đối tượng còn mở rộng hoạt động sang mạng xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng tạo ra các ấn phẩm truyền thông giả mạo, sử dụng logo, màu sắc và nhận diện thương hiệu tương tự các ngân hàng lớn, kèm theo các chương trình ưu đãi hấp dẫn như lãi suất cao, hoàn tiền lớn hoặc quà tặng giá trị để tạo lòng tin.

Đáng lo ngại, các nội dung giả mạo này thường tích hợp mã QR. Khi người dùng quét mã, thiết bị sẽ bị chuyển hướng tới các website giả hoặc hiển thị số điện thoại lạ. Sau đó, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ, tư vấn và dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc mã OTP nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Thực tế cho thấy, các hình thức lừa đảo đều có điểm chung là đánh vào tâm lý lo sợ (tài khoản bị khóa, giao dịch bất thường) hoặc tâm lý ham lợi (nhận thưởng, ưu đãi lớn, lãi suất cao) để dẫn dụ nạn nhân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa:

- Kiểm tra kỹ địa chỉ website của ngân hàng; chỉ truy cập các tên miền chính thức có đuôi “.vn” hoặc “.com.vn”. Tin nhắn từ ngân hàng thường hiển thị dưới dạng Brandname và không yêu cầu cung cấp thông tin qua link lạ.

- Không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng; cảnh giác với các chương trình ưu đãi bất thường.

- Không truy cập đường dẫn lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài kho chính thức; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã cung cấp thông tin, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các hành vi giả mạo ngân hàng trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi và khó nhận biết. Người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao ý thức cảnh giác nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.