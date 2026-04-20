Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây

Theo Thái Hà | 20-04-2026 - 20:52 PM | Xã hội

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần lưu ý điều này để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 sẽ chính thức áp dụng các quy định mới về ủy quyền nhận thay lương hưu và trợ cấp kể từ ngày 1/7/2026. Để tránh việc chi trả bị gián đoạn, hơn 3,5 triệu người đang thụ hưởng chế độ trên cả nước cần đặc biệt lưu ý về thời hạn hiệu lực của các văn bản ủy quyền.

Siết chặt thời hạn hiệu lực của giấy ủy quyền

Điểm mới cốt lõi của quy định này là việc giới hạn thời gian hiệu lực tối đa của giấy ủy quyền nhận thay chỉ còn 12 tháng. Cơ quan BHXH đã đưa ra các mốc thời gian cụ thể để người dân đối chiếu và rà soát:

Văn bản ký từ ngày 1/7/2025: Chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng tính từ ngày ký.

Văn bản ký trước ngày 1/7/2025: Nếu thời hạn ghi trên giấy kết thúc trước ngày 30/6/2026, giá trị văn bản được giữ nguyên đến hết ngày đó.

Nếu thời hạn ghi trên giấy kéo dài sau mốc này, văn bản cũng sẽ mặc định hết hiệu lực vào ngày 30/6/2026.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, toàn bộ các giấy ủy quyền cũ (lập trước ngày 1/7/2025) sẽ không còn giá trị pháp lý. Người hưởng muốn tiếp tục ủy quyền bắt buộc phải lập lại hồ sơ theo mẫu và quy định mới.

Khuyến khích nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân

Trước thực trạng nhiều người hưởng gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy tờ, cơ quan BHXH tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang rốt ráo triển khai các biện pháp hỗ trợ. Tại Hà Nội, các điểm tư vấn đã được đưa về tận khu dân cư để giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng.

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ được ngành BHXH khuyến khích là người dân nên chuyển sang hình thức nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân . Phương thức này không chỉ đảm bảo tính an toàn, tiện lợi mà còn giúp người hưởng hoàn toàn không bị phụ thuộc vào các thủ tục ủy quyền phức tạp.

Cảnh báo rủi ro lừa đảo và gián đoạn chi trả

Việc chậm trễ trong khâu rà soát hoặc lập mới giấy ủy quyền có thể dẫn đến việc tạm dừng chi trả chế độ hằng tháng. Do đó, BHXH các địa phương đề nghị người hưởng chủ động phối hợp xác minh thông tin và liên hệ cơ quan BHXH gần nhất nếu có vướng mắc.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link lạ trên mạng xã hội liên quan đến việc nhận trợ cấp. Mọi hướng dẫn phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua các kênh thông tin chính thống.

Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Ngoài khoản thu nhập ổn định, nhóm đối tượng này còn được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, đảm bảo an sinh sức khỏe lâu dài.

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc Nổi bật

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương Nổi bật

Công an phường phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích “bí ẩn” từ lúc 23h ngày 5/4

Công an phường phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích “bí ẩn” từ lúc 23h ngày 5/4

20:45 , 20/04/2026
553 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

553 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:19 , 20/04/2026
Lưu ý quan trọng khi nhận lương hưu từ ngày 1.7.2026

Lưu ý quan trọng khi nhận lương hưu từ ngày 1.7.2026

19:32 , 20/04/2026
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to 3 ngày liên tiếp

18:52 , 20/04/2026

