Tử hình Đinh Văn Quyền sinh năm 1996

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án cao nhất đối với bị cáo Đinh Văn Quyền về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào những ngày giáp Tết Ất Tỵ đã tước đi sinh mạng của hai người trẻ tuổi.

Theo cáo trạng mà báo Dân trí đăng tải, Đinh Văn Quyền (SN 1996, trú xã Hải Châu, Nghệ An) và chị N.T.T.H. (SN 2006, sinh viên đại học) từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Vào ngày 26/1/2025 (tức 27 Tết), Quyền nhắn tin hẹn chị H. ra khu vực đê ven biển để giải quyết mâu thuẫn. Lo sợ bất trắc, chị H. rủ thêm anh H.N.T. (SN 2006) và một người bạn khác đi cùng.

Cuộc nói chuyện không đi đến hồi kết, chị H. cùng bạn định ra về thì bị Quyền truy đuổi. Đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ làm hại người thân nếu chị H. không ở lại tiếp tục đối thoại. Vì lo lắng cho gia đình, chị H. buộc phải quay lại.

Xung đột bùng phát khi anh T. phát hiện Quyền mang theo hung khí và yêu cầu đối tượng cất đi để đảm bảo an toàn cho chị H. Trong lúc xô xát, Quyền đã dùng dao tấn công chị H. Thấy bạn gặp nguy hiểm, anh T. điều khiển xe máy lao vào chân Quyền để giải vây thì bị đối tượng này quay sang truy sát. Quyền không dừng lại mà tiếp tục lái xe máy tông thẳng vào người anh T.

Hậu quả của cơn cuồng nộ là chị H. và anh T. đều tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Quyền bỏ trốn và gặp tai nạn trên đường trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ tại bệnh viện.

Đưa tin từ phiên tòa, báo Pháp luật Việt Nam cho biết khi Thẩm phán chất vấn về lý do mang theo dao nhọn đến cuộc hẹn nói chuyện, bị cáo Quyền lạnh lùng khai rằng mang theo "để phòng thân". Đáng chú ý, bị cáo thừa nhận hoàn toàn không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì với anh T. trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Mặc dù gia đình bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả (mỗi gia đình bị hại 280 triệu đồng), nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Đinh Văn Quyền là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ và tước đoạt mạng sống của nhiều người một cách tàn nhẫn.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt:

Tội Giết người: Tử hình.

Tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng: 1 năm 6 tháng tù.

Tổng hình phạt chung: Tử hình.