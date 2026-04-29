Những lỗi chính trong 7.800 vi phạm CSGT TPHCM vừa xử lý

Theo Anh Vũ | 29-04-2026 - 12:30 PM | Xã hội

Sau 3 tháng ra quân, CSGT TPHCM xử lý gần 7.800 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin sau 3 tháng ra quân xử lý trật tự đô thị (ngày 15-1 đến ngày 15-4), lực lượng CSGT đã xử phạt gần 7.800 trường hợp vi phạm, tập trung lỗi dừng, đỗ xe trái quy định, để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, lấn chiếm vỉa hè.

CSGT TPHCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa nhắc nhở người dân lấn chiếm vỉa hè.

Đại diện Phòng CSGT đánh giá tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè tại một số khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất trật tự và an toàn giao thông.

Vừa qua, Phòng CSGT chủ động phối hợp Công an phường, xã xử lý vi phạm, đồng thời liên tục tuyên truyền. Bên cạnh đó, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến, khu vực trọng điểm, không để phát sinh, tái hình thành các điểm phức tạp về trật tự đô thị.

"Việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ khó, lâu dài. Dù đã đạt được những kết quả tích cực, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra tại một số nơi, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong cách làm, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa quan tâm đến điều kiện thực tế của người dân" - đại diện Phòng CSGT nói.

CSGT ghi hình phạt nguội ô tô vi phạm đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Công an thông báo đến toàn bộ người dân về tin nhắn phạt nguội 50.000 đồng

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

Tất cả những người có giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Đỗ Phương Anh SN 1993, hãy báo ngay cho công an

146 cán bộ Công an Hà Nội được thăng cấp bậc hàm thượng tá

Danh tính tài xế Mazda Cx5 tông tử vong nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy

