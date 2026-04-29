Xe tải lao qua ngã tư, tông chết người rồi húc thẳng nhà dân: Nhân chứng hé lộ thông tin quan trọng

Khoảng 13h30 ngày 28/4, xe tải chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng về cầu An Hạ (TP.HCM). Khi đến giao lộ với đường Lê Lợi – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), dù đèn tín hiệu giao thông đang bật đỏ, chiếc xe vẫn lao qua với tốc độ kinh hoàng, tông nhiều xe máy. Xe tải kéo lê xe máy dưới gầm rồi lao thẳng vào nhà dân, húc sập mái hiên và cửa cuốn của hai căn nhà mới dừng lại.

Vụ tai nạn đã khiến ông N.V.T. (SN 1988, trú tại TP.HCM) tử vong; anh N.T.T. (SN 1986, trú TP.HCM) bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Tại hiện trường, 3 xe máy bị biến dạng, các mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Xe tải gây tai nạn cũng bị vỡ nát kính chắn gió, cabin móp méo.

VietNamNet dẫn lời một nhân chứng cho hay thời điểm xảy ra tai nạn rất hỗn loạn, nhiều người đang qua đường chỉ kịp hét lên bỏ chạy. "Một người đàn ông đang dừng xe mua thuốc lá, thấy ô tô tải lao tới nhanh quá liền vứt cả xe nhảy vội sang một bên, chỉ chậm một giây thôi là không biết chuyện gì xảy ra".





Trong khi đó, PLO dẫn chia sẻ của nhiều nhân chứng khác cho rằng chiếc xe tải có dấu hiệu mất phanh. Sau vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng Đội CSGT An Sương đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.