Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe tải lao qua ngã tư, tông chết người rồi húc thẳng nhà dân: Nhân chứng hé lộ thông tin quan trọng

Theo Hương Trà | 29-04-2026 - 17:44 PM | Xã hội

Khi lưu thông qua ngã tư, xe tải bất ngờ lao nhanh, tông cuốn một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và một số xe máy đang băng qua đường.

Khoảng 13h30 ngày 28/4, xe tải chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng về cầu An Hạ (TP.HCM). Khi đến giao lộ với đường Lê Lợi – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), dù đèn tín hiệu giao thông đang bật đỏ, chiếc xe vẫn lao qua với tốc độ kinh hoàng, tông nhiều xe máy. Xe tải kéo lê xe máy dưới gầm rồi lao thẳng vào nhà dân, húc sập mái hiên và cửa cuốn của hai căn nhà mới dừng lại.

Vụ tai nạn đã khiến ông N.V.T. (SN 1988, trú tại TP.HCM) tử vong; anh N.T.T. (SN 1986, trú TP.HCM) bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Tại hiện trường, 3 xe máy bị biến dạng, các mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Xe tải gây tai nạn cũng bị vỡ nát kính chắn gió, cabin móp méo.

VietNamNet dẫn lời một nhân chứng cho hay thời điểm xảy ra tai nạn rất hỗn loạn, nhiều người đang qua đường chỉ kịp hét lên bỏ chạy. "Một người đàn ông đang dừng xe mua thuốc lá, thấy ô tô tải lao tới nhanh quá liền vứt cả xe nhảy vội sang một bên, chỉ chậm một giây thôi là không biết chuyện gì xảy ra".


Trong khi đó, PLO dẫn chia sẻ của nhiều nhân chứng khác cho rằng chiếc xe tải có dấu hiệu mất phanh. Sau vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng Đội CSGT An Sương đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở từ 1/7: Những ai được hưởng?

16:46 , 29/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên