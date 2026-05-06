Vào đầu mùa hè nên ăn gì? 5 loại trái cây “tính kiềm” giúp giải nhiệt, giữ ẩm cho cơ thể cực hiệu quả

Mùa hè dễ cáu gắt và nóng nảy? Chuyên gia tiết lộ ăn “1 loại rau” giúp hạ hỏa tức thì!

Khi những ngày nắng đầu hè bắt đầu xuất hiện, nhiều người nhận thấy cơ thể có những thay đổi rõ rệt như dễ khát nước, nổi mụn, nhiệt miệng hay táo bón. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất cân bằng, đặc biệt là tình trạng “nội nhiệt” tăng cao.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc uống đủ nước, việc bổ sung trái cây theo mùa là một trong những cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giúp cơ thể thích nghi với thời tiết.

Không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất, nhiều loại trái cây còn được xem là có “tính kiềm”, giúp cân bằng môi trường trong cơ thể, hỗ trợ thanh lọc và giữ ẩm tự nhiên. Dưới đây là 5 loại trái cây bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn đầu hè để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Quả tỳ bà (hay nhót tây) có công dụng chính là giải khát, tiêu đờm, thanh nhiệt, giảm ho, nhuận phổi và chống nôn

Quả tỳ bà - hỗ trợ thanh nhiệt, dưỡng phổi

Tỳ bà là loại quả đặc trưng của đầu hè, có vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ và rất dễ ăn. Không chỉ hấp dẫn về hương vị, tỳ bà còn chứa nhiều vitamin A, C và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Theo Đông y, tỳ bà có tác dụng dưỡng phổi, làm dịu cổ họng và hỗ trợ thanh nhiệt gan. Những người thường xuyên bị khô họng, ho nhẹ hoặc cảm thấy nóng trong người có thể bổ sung loại quả này để cải thiện tình trạng.

Tuy nhiên, tỳ bà khá nhanh hỏng, vì vậy nên sử dụng sớm sau khi mua. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể chế biến thành siro hoặc ngâm lạnh để dùng dần.

Cherry - bổ sung năng lượng và tăng sức đề kháng

Cherry hay anh đào là loại trái cây được nhiều người yêu thích, đặc biệt vào đầu hè khi nguồn cung trong nước dồi dào hơn. So với cherry nhập khẩu trái mùa, cherry đúng vụ thường tươi hơn, ít chất bảo quản và giữ được độ giòn, ngọt tự nhiên.

Cherry chứa nhiều vitamin C, kali và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đặc tính “kiềm nhẹ”, loại quả này còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của thời tiết nóng bức.

Tuy nhiên, do cherry có lượng đường tự nhiên tương đối cao, người có nguy cơ tiểu đường nên ăn với lượng vừa phải để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Nếu dùng dâu tằm ngâm đường, nên tiết chế lượng đường để không làm mất đi lợi ích giảm cân và bảo vệ tim mạch

Dâu tằm - “trợ thủ” cho gan và hệ tuần hoàn

Dâu tằm không chỉ là loại quả quen thuộc mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Loại quả này giàu sắt, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bổ máu, cải thiện chức năng gan và tăng cường thị lực.

Đặc biệt, dâu tằm rất phù hợp với người trung niên hoặc những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Ngoài việc ăn tươi, dâu tằm còn có thể được phơi khô để pha trà, vừa tiện lợi vừa giữ được nhiều dưỡng chất.

Một điểm cần lưu ý là dâu tằm dễ bám bụi và côn trùng, vì vậy cần rửa kỹ trước khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Mâm xôi - hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng cơ thể

Mâm xôi là loại quả mọng giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vào đầu hè, mâm xôi vào mùa nên có giá trị dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon nhất.

Không chỉ giúp kích thích vị giác, mâm xôi còn hỗ trợ điều hòa khí huyết, giảm cảm giác nặng nề trong cơ thể. Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ chịu và nhẹ bụng hơn sau khi bổ sung loại quả này vào chế độ ăn.

Tuy nhiên, giống như dâu tằm, mâm xôi cần được làm sạch kỹ trước khi ăn. Bạn nên ngâm nhẹ với nước muối loãng rồi rửa lại bằng nước sạch để đảm bảo an toàn.

Vitamin A, lutein và zeaxanthin trong dưa lưới giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Dưa lưới - giải nhiệt, cấp nước hiệu quả

Trong những ngày nắng nóng, dưa lưới được xem là “cứu tinh” cho cơ thể nhờ hàm lượng nước cao và vị ngọt mát. Đây là loại trái cây giúp giải nhiệt nhanh chóng và cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, dưa lưới còn chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều, dưa lưới là lựa chọn lý tưởng để bổ sung năng lượng và duy trì sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống , vào mùa hè, cơ thể dễ mất nước và suy giảm sức đề kháng. Việc bổ sung trái cây giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa là rất cần thiết để duy trì sức khỏe.

Tuy nhiên cần ăn đa dạng, cân đối, không nên lạm dụng một loại duy nhất. Ý kiến này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu cho thấy trái cây mùa hè không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Lưu ý khi ăn trái cây mùa hè:

- Ưu tiên trái cây theo mùa, tươi và có nguồn gốc rõ ràng

- Rửa sạch kỹ trước khi ăn, đặc biệt với các loại quả mọng

- Không ăn quá nhiều trong một lần để tránh gây đầy bụng

- Kết hợp với chế độ ăn cân bằng và uống đủ nước mỗi ngày

Đầu mùa hè là thời điểm lý tưởng để chăm sóc sức khỏe từ những điều đơn giản nhất. Chỉ cần bổ sung 5 loại trái cây “tính kiềm” kể trên vào thực đơn hàng ngày, bạn đã có thể giúp cơ thể giải nhiệt, giữ ẩm và duy trì năng lượng tích cực suốt mùa nắng nóng.