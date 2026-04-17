5 loại trái cây tưởng bổ nhưng tuyệt đối không nên cho trẻ sơ sinh ăn

Trong hành trình nuôi con, nhiều bậc cha mẹ luôn cố gắng lựa chọn những thực phẩm tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Trái cây tươi thường được ưu tiên trong giai đoạn ăn dặm nhờ giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh. Một số loại dù giàu dinh dưỡng nhưng lại có thể gây dị ứng, kích ứng hoặc khó tiêu nếu cho bé ăn quá sớm.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đã chia sẻ trên báo Dân trí: Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa và miễn dịch chưa hoàn thiện, vì vậy cha mẹ không nên tùy tiện cho ăn các loại thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao. Nguyên tắc là cho trẻ làm quen từng loại với lượng nhỏ và theo dõi phản ứng trước khi đưa vào thực đơn thường xuyên.

Dưới đây là 5 loại trái cây cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.

1. Đào - nhiều chất xơ nhưng dễ gây quá tải tiêu hóa

Đào là loại trái cây ngọt, mọng nước, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây lại không phải lựa chọn lý tưởng cho trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân là do đào chứa hàm lượng chất xơ khá cao, trong khi hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Nếu ăn nhiều, bé có thể gặp tình trạng đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón.

Ngoài ra, theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, đào có tính “ấm”, có thể khiến trẻ dễ bị nóng trong, biểu hiện qua các triệu chứng như khô miệng, khó chịu hoặc quấy khóc.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 2 tuổi ăn đào thường xuyên. Nếu muốn thử, cần chế biến kỹ, nghiền nhuyễn và cho bé ăn với lượng rất nhỏ.

2. Xoài - nguy cơ gây dị ứng cao

Xoài là loại trái cây quen thuộc với vị ngọt và kết cấu mềm, tưởng chừng rất phù hợp cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây lại là một trong những loại trái cây dễ gây dị ứng.

Trong xoài có chứa một số hợp chất có thể gây kích ứng da và niêm mạc. Với trẻ sơ sinh, vùng da quanh miệng rất nhạy cảm, nên nước xoài có thể gây đỏ, ngứa hoặc nổi mẩn.

Trong một số trường hợp, trẻ có thể gặp phản ứng nghiêm trọng hơn như ngứa miệng, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Vì vậy, với trẻ có cơ địa dị ứng hoặc dưới 1 tuổi, nên hạn chế cho ăn xoài. Nếu muốn thử, cần cho bé ăn lượng rất nhỏ và theo dõi phản ứng trong vài ngày.

3. Dâu tằm - ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu

Dâu tằm có màu sắc hấp dẫn và vị chua ngọt dễ ăn, nhưng lại không phù hợp với trẻ nhỏ.

Loại quả này chứa các hợp chất có thể ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme tiêu hóa, từ đó làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

Nếu ăn nhiều, trẻ có thể bị buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Ngoài ra, một số trường hợp còn có thể xuất hiện dị ứng như phát ban hoặc khó thở.

Do đó, trẻ dưới 3 tuổi nên hạn chế ăn dâu tằm. Với trẻ lớn hơn, cũng chỉ nên ăn với lượng nhỏ.

4. Vải - nhiều đường, dễ gây “nóng trong”

Vải là loại trái cây mùa hè được yêu thích, nhưng lại không phù hợp với trẻ sơ sinh.

Hàm lượng đường trong vải khá cao, có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ. Ngoài ra, vải còn được xem là thực phẩm “nóng”, dễ gây loét miệng, táo bón hoặc nổi nhiệt.

Việc ăn quá nhiều vải cũng có thể khiến trẻ bỏ bữa chính do cảm giác no giả từ đường.

Nếu cho bé ăn, cha mẹ nên giới hạn ở mức 1 - 2 miếng nhỏ, không ăn khi đói và nên cho uống thêm nước sau đó.

5. Dứa - dễ gây kích ứng và dị ứng mạnh

Dứa là loại trái cây có hương vị đặc trưng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ nhỏ.

Trong dứa có chứa bromelain - một enzyme có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và đường tiêu hóa. Trẻ ăn dứa có thể bị rát lưỡi, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, dứa cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng, với các biểu hiện như ngứa, phát ban, thậm chí khó thở trong trường hợp nặng.

Nếu muốn cho trẻ ăn dứa, cần xử lý kỹ như ngâm nước muối để giảm bớt enzyme gây kích ứng, đồng thời chỉ nên thử khi trẻ lớn hơn và với lượng rất nhỏ.

Vì sao trẻ sơ sinh dễ bị ảnh hưởng hơn?

Khác với người lớn, hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ sơ sinh còn non yếu. Điều này khiến trẻ dễ phản ứng với các thành phần lạ trong thực phẩm.

Ngoài ra, khả năng sản xuất enzyme tiêu hóa của trẻ còn hạn chế, khiến việc xử lý các loại đường phức tạp hoặc chất xơ cao trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm trong giai đoạn ăn dặm cần đặc biệt thận trọng.

Để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên ghi nhớ một số nguyên tắc:

- Chỉ cho trẻ ăn trái cây phù hợp với độ tuổi

- Bắt đầu với lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể

- Ưu tiên trái cây mềm, dễ tiêu hóa như chuối, táo hấp, lê

- Tránh cho trẻ ăn trái cây sống, chưa chế biến kỹ

- Luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực tế, nhiều loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng lại không phù hợp với trẻ sơ sinh do đặc điểm sinh lý chưa hoàn thiện.

Việc cho trẻ ăn đúng loại, đúng thời điểm quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng bổ sung thật nhiều thực phẩm “tốt”.

Vì vậy, thay vì chạy theo những quan niệm truyền miệng, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn thực phẩm một cách khoa học. Đôi khi, sự an toàn lại nằm ở những lựa chọn đơn giản và phù hợp nhất.