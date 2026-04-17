3 loại rau có thể gây hại cho thận nếu ăn quá nhiều: Thích tới mấy cũng phải cẩn trọng

Thận là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc lọc máu, đào thải chất cặn bã và duy trì cân bằng nước, điện giải cho cơ thể. Có nhiều yếu tố có thể làm tổn thương cơ quan này, khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian. Trong đó, việc ăn quá nhiều một số loại rau chứa nhiều axit oxalic hoặc các món rau muối chua cũng là điều không nên xem nhẹ.

3 loại rau ăn quá nhiều có thể gây hại cho thận

Báo VnExpress dẫn lời của bác sĩ Chiang Shou-shan, chuyên khoa Thận tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), rằng axit oxalic trong thực phẩm chủ yếu được chuyển hóa và đào thải qua thận. Khi nạp vào quá nhiều, chất này có thể đi đến thận, kết hợp với canxi trong nước tiểu để tạo thành tinh thể canxi oxalat, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Không chỉ vậy, sự tích tụ oxalat còn có thể gây tổn thương nhu mô thận, làm suy giảm chức năng lọc của cơ quan này, thậm chí dẫn tới tổn thương thận cấp hoặc làm nặng thêm bệnh thận mạn ở những người đã có chức năng thận kém.

Đối với các món rau muối chua, chúng có thể gây hại cho thận chủ yếu vì hàm lượng muối, natri khá cao. Khi cơ thể nạp quá nhiều muối, thận sẽ phải tăng cường hoạt động để lọc và đào thải lượng natri dư thừa ra ngoài. Với người có chức năng thận suy giảm, quá trình này trở nên khó khăn hơn, khiến thận bị tăng gánh nặng trong thời gian dài.

Dưới đây là 3 loại rau điển hình mà mọi người nên ăn có chừng mực để tránh làm tăng gánh nặng cho thận.

1. Rau dền

Rau dền là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình, được nhiều người ưa thích vì mềm, dễ ăn và chứa khá nhiều dưỡng chất. Loại rau này cung cấp vitamin A, chất chống oxy hóa, chất xơ cùng một số khoáng chất như sắt, magiê, kali.

Tuy nhiên, rau dền thuộc nhóm rau có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Với người khỏe mạnh, ăn ở mức vừa phải thường không phải vấn đề lớn. Nhưng với người có sỏi thận, chức năng thận suy giảm hoặc mắc bệnh thận mạn, việc ăn quá nhiều rau dền có thể làm tăng lượng oxalat trong cơ thể.

2. Cải bó xôi

Cải bó xôi, hay còn gọi là rau chân vịt, là loại rau nổi tiếng nhờ giàu folate, vitamin K và các chất chống oxy hóa. Đây cũng là thực phẩm thường xuất hiện trong các thực đơn lành mạnh.

Dù vậy, cải bó xôi cũng là một trong những loại rau lá xanh chứa nhiều axit oxalic. Đây chính là điểm người có bệnh thận hoặc tiền sử sỏi thận cần đặc biệt lưu ý.

3. Rau muối chua

Dưa cải bẹ muối, cà muối, dưa chuột muối hay bắp cải muối là những món ăn kèm quen thuộc, có vị chua mặn, giúp bữa cơm thêm ngon miệng và bớt ngấy. Ở mức vừa phải, các món này có thể hỗ trợ kích thích vị giác, nhất là khi ăn cùng thức ăn nhiều đạm hoặc dầu mỡ, đồng thời có lợi cho tiêu hóa

Tuy nhiên, điểm bất lợi lớn nhất của rau muối chua là hàm lượng muối khá cao. Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g dưa chuột muối có thể chứa khoảng 2,5g muối.

Ăn thế nào cho an toàn?

Rau dền, cải bó xôi hay rau muối chua không phải thực phẩm cần kiêng tuyệt đối, nhưng nên ăn điều độ, không dùng quá nhiều trong một bữa hoặc liên tục nhiều ngày. Bác sĩ Chiang Shou-shan lưu ý người mắc bệnh thận cần đặc biệt thận trọng với rau dền và rau cải bó xôi, vì nạp khoảng 1.200mg axit oxalic trong một lần (tương đương khoảng 600-750g rau chân vịt hoặc rau dền) đã có thể gây suy thận cấp. Chần sơ qua nước sôi chỉ giúp giảm bớt phần nào oxalat. Để an toàn, nên ăn đa dạng, kết hợp với các thực phẩm lành mạnh khác và tham khảo bác sĩ nếu đang có bệnh thận.