Loại hải sản Việt bỗng đắt chưa từng có, mỗi chuyến biển thu chục tỷ: Bổ dưỡng đáng kinh ngạc

Những ngày gần đây, nhiều ngư dân miền Trung phấn khởi khi giá mực tăng lên mức cao chưa từng có. Không chỉ giúp các tàu cá “trúng đậm” sau mỗi chuyến biển, loại hải sản này còn có giá trị dinh dưỡng ấn tượng, tiềm năng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khi sử dụng đúng cách.

Theo báo điện tử Tiền Phong, giá mực xà khô tại Quảng Ngãi tăng cao nhất từ trước tới nay, hiện đã lên tới 315.000 – 317.000 đồng/kg. Nhờ được mùa, được giá, nhiều tàu cá sau chuyến biển hơn 2 tháng ở ngư trường Trường Sa thu về từ 8 - 9 tỷ đồng.

Một chủ tàu chia sẻ với Tiền Phong rằng sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi thuyền viên có thu nhập dao động từ 120 – 150 triệu đồng, cá biệt có người đạt gần 180 triệu đồng.

Ngư dân Quảng Ngãi "trúng đậm" mực xà. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhiều ngư dân cho biết đây là mùa biển hiếm hoi mà họ vừa được mùa, vừa được giá.

Không chỉ thị trường trong nước “sốt giá”, mực Việt Nam cũng đang có vị thế ngày càng lớn trên thị trường quốc tế. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam đạt hơn 111 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo cơ cấu sản phẩm, mực đang là điểm sáng tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu mực đạt hơn 64 triệu USD, tăng gần 30%, trong khi bạch tuộc đạt hơn 47 triệu USD, tăng hơn 16%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm mực đang phục hồi nhanh hơn.

Mùa mực “đắt chưa từng có” đang mang lại niềm vui lớn cho ngư dân miền Trung. Sau nhiều năm đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng cao và những chuyến biển bấp bênh, việc mực tăng giá mạnh đã giúp hàng nghìn lao động ven biển cải thiện đáng kể thu nhập.

Lợi ích sức khỏe bất ngờ của mực

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, mực còn được xem là một trong những loại hải sản rất giàu dinh dưỡng. Theo chuyên trang sức khỏe của Mayo Clinic và Healthline, mực chứa hàm lượng protein cao nhưng ít calo và ít chất béo bão hòa, rất phù hợp với người muốn duy trì cân nặng hoặc tăng cường cơ bắp.

Mực là món ăn ngon giàu dinh dưỡng, đặt biệt là protein.

Trong 100g mực có thể cung cấp lượng lớn vitamin B12, selen, đồng, kẽm và omega-3. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện chức năng não bộ và tăng cường sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, omega-3 trong mực được cho là có khả năng giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một hợp chất đáng chú ý khác trong mực là taurine – loại axit amin thường xuất hiện trong các thực phẩm giàu dinh dưỡng từ biển. Theo WebMD, taurine có vai trò hỗ trợ hoạt động thần kinh, điều hòa huyết áp và giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa.

Ngoài ra, mực còn chứa nhiều selen – chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Hàm lượng vitamin B12 dồi dào trong mực cũng đặc biệt có lợi cho quá trình tạo máu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn mực với lượng hợp lý, bởi loại hải sản này vẫn chứa cholesterol tương đối cao. Việc chế biến theo cách lành mạnh như hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ sẽ giúp giữ được giá trị dinh dưỡng và tốt hơn cho sức khỏe.