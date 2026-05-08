Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Tính đến thời điểm ngày 7/5, 15 trong tổng số 30 trường đại học đào tạo ngành Y khoa đã công bố học phí năm học mới 2026-2027. Trong đó, ĐH Tân Tạo là trường có học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước, 150 triệu đồng/năm (bằng với mức học phí năm ngoái của trường), tương ứng 4.290.000 đồng/tín chỉ. Tuy nhiên nhà trường cũng có đa dạng các chương trình học bổng cùng chính sách giảm học phí cho người học như: Giảm học phí 30% còn lại 105 triệu đồng/1 năm cho: Con cán bộ Y tế, bác sĩ, giáo viên, giảng viên; Học sinh có hộ khẩu và tốt nghiệp tại THPT tại Tây Ninh.

Học phí khối ngành Sức khỏe của trường ĐH Tân Tạo. Ảnh chụp màn hình

Hiện trường ĐH này Trong đợt tuyển sinh năm 2025, ngành Y khoa của trường có điểm chuẩn là 20,5 điểm, đối với hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, để trở thành sinh viên của trường, mỗi thí sinh cần đạt ít nhất 6,83 điểm/môn.

Theo thông tin giới thiệu trên website của trường, ngành Y khoa của trường ĐH Tân Tạo được đào tạo theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường còn nâng cao và mở rộng kiến thức y học cho sinh viên bằng cách tham khảo và giảng dạy một phần chương trình của Khoa Y của Đại học Illinois, Chicago, Hoa Kỳ. Chương trình giảng dạy song ngữ Anh và Việt.

Đáng chú ý, Đại học Tân Tạo khẳng định là trường đại học duy nhất ở Việt Nam đang giảng dạy và chuẩn bị cho sinh viên tham dự các kỳ thi quốc gia mà bất kỳ bác sĩ nào muốn hành nghề tại Hoa Kỳ cũng phải trải qua (United States Medical Licensing Examination – USMLE), Bước 1 và 2.

Trưởng khoa Y Đại học Tân Tạo nhấn mạnh: “Tùy vào năng lực và sự sắp xếp thời gian, sinh viên Tân Tạo hoàn toàn có khả năng hoàn thành kỳ thi USMLE step 1 trong 2 năm đầu. Sinh viên năm 3 – 4 được đào tạo lâm sàng khá chặt chẽ, kết hợp với những chuyến thực tập tại Mỹ, Hàn Quốc và Singapore… Nền tảng kiến thức lâm sàng của các em do đó sẽ được đảm bảo bám sát kỳ thi step 2CK (clinical knowledge – kiến thức lâm sàng), step 2CS (clinical skills – kỹ năng lâm sàng)”.

Theo đó, trường ĐH Tân Tạo là trường đại học tư thục phi lợi nhuận được sáng lập bởi Tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo. Thành lập năm 2010, đến nay, trường đã mở được 20 ngành học khác nhau, ngoài Y khoa. Một số nhóm ngành được đào tạo tại trường ĐH Tân Tạo như Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học & Nông nghiệp thông tin, Ngôn ngữ.